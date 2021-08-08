Помічник і організатор концертів Софії Ротару Сергій Лавров розкрив секрет артистки

Як передавала Politeka.net, нещодавно легендарна співачка Софія Ротару відзначала свій день народження. Їй виповнилося 74 роки. На це свято зібралася майже вся сім'я, до співачки приїхав її єдиний син Руслан зі своєю дружиною Світланою. Також приїхала і внучка Ротару Соня Євдокименко, яка поїхала покоротяти модельний бізнес в США.

Шанувальники Софії Ротару часто звертають увагу на те, як молодо виглядає співачка. Хтось говорить про вставні зуби, а хто про ін'єкції краси. Також є слух, що співачка носить силіконову маску, яка розгладжує всі надостки шкіри. Концертний директор артистки Сергій Лавров розповів секрет артистки. Про це повідомляють ЗМІ.

"Вона, звичайно, дуже красива. І коли в інтернеті пишуть, що Ротару використовує силіконову маску, я завжди сміюся. Вона навіть заповнює мінімально. Софія Михайлівна, як і будь-яка артистка, не може собі дозволити їсти все, що вона хоче. Перед зйомками вона їде на детокс, на чистку організму. Найчастіше це якийсь готель, де вона голодує або харчується, підраховуючи калорії. Дієтологів у неї немає, вона їсть домашні яйця, овочі зі свого городу", - пояснив Лавров.

Також, помічник Софії Ротару розповів про те, що поки невідомо, що буде з гастролями артистки у зв'язку з пандемією.

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