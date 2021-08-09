Відома українська актриса, героїня шоу "Холостячка" Ксенія Мішина поїхала на невеликий відпочинок

Популярна актриса останнім часом почала записувати Сторіси виключно українською мовою. Оскільки у зірки багато зйомок, вона почала все частіше показувати тільки робочі процеси і припинила говорити про особисте.

Як виявилося, нещодавно артистка розлучилася з коханим Олександром Еллертом вельми несподівано і попередила, що не буде відповідати на питання, а також коментувати ситуацію. Саме тому інтерес до особистого життя артистки зріс, і вона максимально приховала цю тему від цікавих очей.

Цього разу знаменитість вирішила показати, як вирушила на невеликий відпочинок на самоті і вже починає насолоджуватися часом з самою собою без екс-коханого і чуток про їх возз'єднання:

"Ось зараз я відпочину від усіх, яка тут тільки краса» - розповідає Ксенія у відео.

Також Ксенія розповіла, що часто читає коментарі під постами українських знаменитостей.

"Іноді я можу, коли у мене є час, посидіти і почитати коментарі під постами знаменитостей. І зрозуміла, що є дві категорії людей: одні - ніколи не дозволять собі писати гидоту, а є - погане зроду, яким все життя потрібно сидіти в кабінетах психотерапевтів", - заявила Мішина.

Нагадаємо, що Мішина після розриву з Еллертом обурила українців зізнанням про українську мову.

Як Politeka писала, сяюча Мішина і переможець "Танців з зірками" знову разом, про Еллерта ні слова.

Також Politeka повідомляла, що Фіналіст "Холостячки" Олексій Тригубенко нагрянув на нові зйомки з Мішиною.