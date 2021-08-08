Російська співачка українського походження Віра Брежнєва показала себе, захопивши фанатів

Як пише Politeka.net, Віра Брежнєва є популярною співачкою, яка давно живе і коштує кар'єру в Росії. Дівчина співала у ВІА Гре, але потім покинула проект і зайнялася сольною кар'єрою, а заміж вийшла за продюсера Костянтина Меладзе. Красуня також веде Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На нових сторіс в Instagram Віра здалася в чорному топі і леопардової спідниці. Красуня стояла перед дзеркалом, знімаючи себе на телефон в дзеркало.

"Підготувалася", - написала Брежнєва під фото.

На другому фото дівчина була вже на великому плані, демонструючи пишні форми і золоті прикраси на шиї і руках.

На останньому сторіс віра вже була на вулиці. Красуня зняла свої ноги, поки йшла по тротуару. В руках у Брежнєвої була сумочка.

"Романтична подорож починається", - написала Брежнєва.

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