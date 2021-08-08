Відома українська телеведуча Лілія Ребрик постала в розкішному образі й звернулася до шанувальників

Лілія Ребрик не тільки успішна телеведуча й актриса, а також вона прекрасна мама двох дочок, пише Politeka.net.

Красуня часто ділиться кадрами того, як проводить час з сім'єю, але в цей раз вона вирішила здивувати шанувальників, з'явившись в розкішному образі. Відповідне фото зірка розмістила у своєму Instagram, на який вже підписалися 725 тисяч користувачів мережі.

Блондинка вбралася в сукню рожевого відтінку на тонких бретельках і з глибоким декольте. Завершили образ красиві прикраси, а також яскрава помада на губах.

"Неділя, говорите? 💋 ",- звернулася телеведуча до своїх шанувальників.

Примірно за 10 хвилин публікація зібрала понад 1000 лайків і багато коментарів.

"Богиня🔥", " красуня 😍", "🔥🔥🔥🔥🔥😍😍😍😍😍", "так, все супер!", "День відпочинку 😍", "так ось як виглядає міс неділя 😍❤ вам так личать стрілочки❤", "гарна", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, Лілія Ребрик також в минулому гімнастка і добре танцює. Зі своїм чоловіком-танцюристом Андрієм Диким, вона познайомилася в танцювальному шоу. Ребрик вибрала собі партнера в його особі.

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