Українська гімнастка Даша Ульянова, переможниця шоу "Холостяк" з Максом Михайлюком, показала себе і відповіла на запитання
Як пише Politeka.net, Даша є популярною українською блогеринею. Красуня стала відомою після шоу "Холостяк", де стала переможницею, але відносини з головним героєм не змогла побудувати. Дівчина активно веде Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.
Цього разу Даша вирішила влаштувати зворотний зв'язок з фанатами.
"Настрій-поговорити", - запропонувала Ульянова ставити запитання українцям.
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"Дашуль, де красиву білизну / купальники купуєш?",- запитала фанатка.
"Купальники у мене старі. Білизна-мас-маркет. Що подобається-то і беру", - написала у відповідь Ульянова.
Також красуня додала відео, на якому лежала перед дзеркалом і можна побачити тіло красуні. Ульянова одягла тільки маленькі трусики, вражаючи своїми пружними формами.
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