Украинская гимнастка Даша Ульянова, победительница шоу "Холостяк" с Максом Михайлюком, показала себя и ответила на вопросы

Как пишет Politeka.net, Даша является популярной украинской блогерыней. Красотка стала известной после шоу "Холостяк", где стала победительницей, но отношения с главным героем не смогла построить. Девушка активно ведет Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

В этот раз Даша решила устроить обратную связь с фанатами.

"Настроение - поговорить", - предложила Ульянова задавать вопросы украинцам.

"Дашуль, где красивое белье/купальники покупаешь?", - спросила фанатка.

"Купальники у меня старые. Белье - масс-маркет. Что нравится - то и беру", - написала в ответ Ульянова.

Также красотка добавила видео, на котором лежала перед зеркалом и можно увидеть тело красотки. Ульянова надела только маленькие трусики, впечатляя своими упругими формами.

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