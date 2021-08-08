Старша дочка співачки Олі Полякової, Маша, зробила провокаційне фото з хлопцем

16-річна дівчина розгорнула активну творчу діяльність, повідомляє Politeka.net. Марія нещодавно дала концерт зі своєю групою, але також і бере участь у різних фотосесіях.

Своїми успіхами дочка Полякової ділиться в Instagram, на який вже підписалися 173 тисячі користувачів мережі.

На новому фото дівчина постала в досить провокаційному - "готичному" образі разом з хлопцем. Маша позувала з білій сорочці, зверху якої вона одягла корсет. Красуня розпустила довге хвилясте волосся. Макіяж був у темних тонах з підкресленими губами й довгими чорними стрілками.

На колінах дівчини лежав хлопець теж з макіяжем і кривавими патьоками. Він відчинив піджак, під яким не було нічого. Парочка нагадувала вампірів.

"Подивіться яку класну фотку зробила @lerr.gg . Хочете ще фоток в цьому образі?",- поцікавилася авторка поста.

За 15 хвилин пост зібрав майже 2000 лайків і багато коментарів.

"Це як фільм жахів", "схоже на фільм Сутінки", " класно❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️🔥", "Крутоо👏 🏼 😮","Ні не хочу", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, пости Маші Полякової зараз швидко збирають тисячі лайків.

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