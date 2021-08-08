Українська співачка Даша Астаф'єва показала себе, розповівши про пригоди
Як пише Politeka.net, Астаф'єва є популярною українською співачкою і моделлю. Красуня встигла за кар'єру зробити багато провокаційних фотосесій і була солісткою групи Nikita. Зараз Даша активно веде Instagram, ділячись з фанатами найцікавішим.
На нових кадрах Астаф'єва була в леопардовому купальнику з декольте. Красуня опублікувала кілька сторіс, розповівши дивовижну історію.
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"На середині затоки одна дівчинка згадала, що боїться води, тому пірнула і пливла назад під водою з відкритими очима", - написала Даша.
"А тепер Я розумію, що мене могли акули сплутати з леопардом і просто передумати. Ну або з китом, пффф", - додала Астаф'єва.
"Давайте вирішимо. Кит або леопард?",- вирішила поставити питання Астаф'єва.
Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі під кадрами в сторіс Instagram.
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Також Politeka повідомляла, що Астаф'єва в новому образі ледь втиснулася в червоний корсет з глибоким декольте