Актриса, колишня героїня шоу "Холостячка" Ксенія Мішина, яка нещодавно розлучилася з Олександром Еллертом, заговорила про самотність

Відома актриса не так давно оголосила про розставання з коміком "Квартал 95" Олександром Еллертом, якого вибрала на шоу "Холостячка", повідомляє Politeka.net.

Екс-кохані не розкривають причину такого рішення. Зараз обидва продовжують вести свої сторінки в Instagram.

У новому ж пості артистка поміркувала про самотність. Текст Мішина підкріпила фото, на якому показує свою мокру спину після купання.

За словами артистки, деякі намагаються "забити" почуття самотності спілкуванням. Мішина раніше намагалася сама впоратися, але зрозуміла, що спілкування з різними людьми допомагає пережити їй важкі моменти.

"Хм... одна. Не так вже й погано. Приходити додому. Всі лякали холодом стін і відразливою відсутністю, але я не відчуваю страху", - написала актриса.

Ксенія зазначила, що зараз їй подобається самій спати, і тиша.

"Самотність страшна тільки тому, хто настільки зрадив себе, що впевнений, що ніхто більше ніколи не захоче присісти поруч і розділити їжу", - розповіла артистка.

Мішина вважає, що на самоті народжується творчість, і починаєш розуміти, хто ти є насправді.

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