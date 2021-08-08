Актриса, колишня героїня шоу "Холостячка" Ксенія Мішина, яка нещодавно розлучилася з Олександром Еллертом, заговорила про самотність
Відома актриса не так давно оголосила про розставання з коміком "Квартал 95" Олександром Еллертом, якого вибрала на шоу "Холостячка", повідомляє Politeka.net.
Екс-кохані не розкривають причину такого рішення. Зараз обидва продовжують вести свої сторінки в Instagram.
У новому ж пості артистка поміркувала про самотність. Текст Мішина підкріпила фото, на якому показує свою мокру спину після купання.
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За словами артистки, деякі намагаються "забити" почуття самотності спілкуванням. Мішина раніше намагалася сама впоратися, але зрозуміла, що спілкування з різними людьми допомагає пережити їй важкі моменти.
"Хм... одна. Не так вже й погано. Приходити додому. Всі лякали холодом стін і відразливою відсутністю, але я не відчуваю страху", - написала актриса.
Ксенія зазначила, що зараз їй подобається самій спати, і тиша.
"Самотність страшна тільки тому, хто настільки зрадив себе, що впевнений, що ніхто більше ніколи не захоче присісти поруч і розділити їжу", - розповіла артистка.
Мішина вважає, що на самоті народжується творчість, і починаєш розуміти, хто ти є насправді.
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