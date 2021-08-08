Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук, яка посіла п'яте місце на останній Олімпіаді, показала, як проводить вихідні

Як пише Politeka.net, Марина Бех-Романчук нещодавно повернулася з Олімпіади, де не змогла завоювати олімпійську медаль. Красуня дуже засмутилася, але українці її підтримали, адже легкоатлетка посіла п'яте місце, що теж добре. Марина вже повернулася в Україну і показала, як проводить вихідні, поділившись кадрами в Instagram.

На новому відео дівчина позувала в купальнику, перебуваючи у воді. Красуня посміхалася, тримаючись за край човна або чогось подібного.

"Відмінно, краще не придумаєш", - сказала Марина.

"Прекрасні вихідні", - написала Бех-Романчук.

На другому фото красуня показала себе з кращого ракурсу, демонструючи над водою пишні форми в купальнику.

"Хороша традиція приїжджати сюди щоліта і насолоджуватися цією красою", - написала Бех під другим сторіс.

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