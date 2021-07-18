Известная украинская спортсменка Марина Бех-Романчук рассказала о празднике

Как пишет Politeka.net, Марина Бех-Романчук является успешной украинской спортсменкой. Красотка завоевала множество медалей на внутренней и международной арене, прославляя украинскую легкую атлетику. Девушка не забывает и о социальных сетях, где делится с фанатами самым интересным.

В этот раз Марина опубликовала фото, на котором позировала в красном платье. Наряд у девушки был задран ветром, поэтому можно оценить роскошные ножки Бех-Романчук. Как можно заметить, красотка гуляла по мостовой улице во Львове.

"Мои сладкие 26", - написала Марина, намекая на свой день рождения.

Фанаты поставили более 8 тысяч лайков и написали комментарии:

"С Днем рождения, Марина", "Приветствую во Львове", "Поздравления из Мадрида", "Вау, с праздником", "Сладкая жизнь", "С Днем Рождения. Ты идешь, девочка".

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