Известная украинская спортсменка Марина Бех-Романчук рассказала о празднике
Как пишет Politeka.net, Марина Бех-Романчук является успешной украинской спортсменкой. Красотка завоевала множество медалей на внутренней и международной арене, прославляя украинскую легкую атлетику. Девушка не забывает и о социальных сетях, где делится с фанатами самым интересным.
В этот раз Марина опубликовала фото, на котором позировала в красном платье. Наряд у девушки был задран ветром, поэтому можно оценить роскошные ножки Бех-Романчук. Как можно заметить, красотка гуляла по мостовой улице во Львове.
"Мои сладкие 26", - написала Марина, намекая на свой день рождения.
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Фанаты поставили более 8 тысяч лайков и написали комментарии:
"С Днем рождения, Марина", "Приветствую во Львове", "Поздравления из Мадрида", "Вау, с праздником", "Сладкая жизнь", "С Днем Рождения. Ты идешь, девочка".
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