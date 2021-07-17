Спортсменка Марина Бех-Романчук подогрела интерес к себе жаркими фото в купальнике

Как сообщает Politeka.net, известная украинская спортсменка-легкоатлетка Марина Бех-Романчук часто радует поклонников в Instagram яркими фото и необычными образами. Так, в этот раз красотка выложила в сеть несколько горячих летних фото, на которых в очередной раз продемонстрировала свою идеальную спортивную фигуру.

На новых фотографиях Марина запечатлена со спины, она гуляет босиком по красивому саду в окружении цветов. Перед камерой спортсменка появилась в стильном ярко-желтом купальнике, который подчеркнул идеальной спортивное тело и ровный загар. Свой образ красотка дополнила милой пляжной шляпкой.

В подписи к фотографиям Бех-Романчук написала: "Мне нравится это жаркое лето". А пользователи тут же принялись комментировать снимки, засыпая девушку комплиментами в комментариях: "Ты прекрасна", "Потрясающе", "Черт возьми, как же это тяжело", "Какой красивый цветок", "Так красиво, так мило", "Шикарная".

Напомним, Украинская спортсменка Марина Бех-Романчук в топе и лосинах показала результаты тяжелых тренировок: "Красавица, так держать".

Как сообщала Politeka, легкоатлетка-чемпионка Марина Бех-Романчук впечатлила спортивной фигурой на соревнованиях: "Фотограф поймал момент".

Также Politeka писала, красотка-чемпионка Марина Бех-Романчук в стильном купальнике ослепила идеальным телом: «Так вкусно».