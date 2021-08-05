Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала себя, рассказав об Олимпиаде

Как пишет Politeka.net, Марина Бех Романчук является украинской легкоатлеткой, которая представляла Украину на Олимпийских играх в Токио в этом году. Красотка заняла пятое место на своей второй Олимпиаде, о чем написала в Фейсбук:

"5 место на моей второй Олимпиаде!

Разочарование! Боль! И усталость!".

А сегодня красотка остыла и написала слова благодарности:

"Спасибо всем за поддержку и теплые слова

Я счастлива что вы у меня есть ....

Отдельная благодарность моему тренеру Вадиму Крушинскому!

Лучшему физиотерапевту @viktor_parfeniuk который прошел с нами этот путь!

@misha_romanchuk спасибо за терпение! Спасибо за все. И моей семье, которая постоянно была рядом несмотря ни на что".

На фото красотка была в синих спортивных трусах и топике.

Напомним, украинская чемпионка Бех-Романчук посреди улицы задрала платье, впечатлив стройностью

А еще Politeka писала, что украинская чемпионка Бех-Романчук сверкнула упругими формами в ярком бикини

Также Politeka сообщала, что украинская чемпионка Бех-Романчук в топе и лосинах показала результаты тренировок



