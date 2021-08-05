Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала себя, рассказав об Олимпиаде
Как пишет Politeka.net, Марина Бех Романчук является украинской легкоатлеткой, которая представляла Украину на Олимпийских играх в Токио в этом году. Красотка заняла пятое место на своей второй Олимпиаде, о чем написала в Фейсбук:
"5 место на моей второй Олимпиаде!
Разочарование! Боль! И усталость!".
А сегодня красотка остыла и написала слова благодарности:
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"Спасибо всем за поддержку и теплые слова
Я счастлива что вы у меня есть ....
Отдельная благодарность моему тренеру Вадиму Крушинскому!
Лучшему физиотерапевту @viktor_parfeniuk который прошел с нами этот путь!
@misha_romanchuk спасибо за терпение! Спасибо за все. И моей семье, которая постоянно была рядом несмотря ни на что".
На фото красотка была в синих спортивных трусах и топике.
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