Украинская спортсменка из легкой атлетики Марина Бех-Романчук, которая заняла пятое место на последней Олимпиаде, показала, как проводит выходные
Как пишет Politeka.net, Марина Бех-Романчук недавно вернулась из Олимпиады, где не смогла завоевать олимпийскую медаль. Красотка очень расстроилась, но украинцы ее поддержали, ведь легкоатлетка заняла пятое место, что тоже хорошо. Марина уже вернулась в Украину и показала, как проводит выходные, поделившись кадрами в Инстаграм.
На новом видео девушка позировала в купальнике, находясь в воде. Красотка улыбалась, держась за край лодки или чего-то подобного.
"Отлично, лучше не придумаешь", - сказала Марина.
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"Прекрасные выходные", - написала Бех-Романчук.
На втором фото красотка показала себя с лучшего ракурса, демонстрируя над водой пышные формы в купальнике.
"Хорошая традиция приезжать сюда каждое лето и наслаждаться этой красотой", - написала Бех под вторым сторис.
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