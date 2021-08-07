Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала себя, порадовав фанатов
Как пишет Politeka.net, Марина Бех-Романчук уже не один год завоевывает медали на украинских и международных состязаниях. Красотка не пропустила и Олимпиаду 2020 в Токио, где заняла пятое место, что стало для спортсменки болью и обидой. Девушку сразу поддержали фанаты в социальных сетях.
Но красотка не бросает блог в Инстаграм и продолжает радовать украинцев контентом. На новом фото Марина показалась в полупрозрачном платье и босоножках, позируя у окна перед зеркалом. Красотка дополнила образ стильной сумочкой, а в руках держала телефон, на который сделала снимок. Бех-Романчук чуть задрала платье, добавив снимку особой игривости.
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"Счастливый день", - написала Марина под фотографией в сторис Инстаграм, где фанаты не смогли прокомментировать публикацию красотки.
Напомним, украинская спортсменка по легкой атлетике Бех-Романчук обратилась к украинцам после фиаско на Олимпиаде
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