Наташа Горова, прийомна дочка Олексія Потапенка (Потапа), показала себе, розповівши, що любить

Як пише Politeka.net, Наташа є донькою Ірини Горової. Але батько відразу кинув молоду сім'ю, після чого Ірина вийшла заміж за Олексія Потапенка. Потап практично з пелюшок виховував Наташу, а пізніше у сім'ї з'явився ще й син Андрій. І хоч Олексій розлучився з Іриною, але зберіг теплі стосунки з названою дочкою і сином. Зараз молода красуня активно веде блог в Instagram і ділиться цікавим.

Цього разу Горова показала свої татуювання. На фото можна побачити частково руку і торс, а також бікіні.

"Цілуй", - було написано на одній з тату, яка розташувалася під купальником.

"Обожнюю кожну. Обожнюю Аню. Обожнюю батьків, які своїм прикладом надихнули на тату", - написала Наташа.

Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:

"Дуже", " У тебе дві нові?", "Обожнюю тебе, таку веселу і красиву".

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