Наташа Горова, прийомна дочка Олексія Потапенка (Потапа), показала себе, розповівши, що любить
Як пише Politeka.net, Наташа є донькою Ірини Горової. Але батько відразу кинув молоду сім'ю, після чого Ірина вийшла заміж за Олексія Потапенка. Потап практично з пелюшок виховував Наташу, а пізніше у сім'ї з'явився ще й син Андрій. І хоч Олексій розлучився з Іриною, але зберіг теплі стосунки з названою дочкою і сином. Зараз молода красуня активно веде блог в Instagram і ділиться цікавим.
Цього разу Горова показала свої татуювання. На фото можна побачити частково руку і торс, а також бікіні.
"Цілуй", - було написано на одній з тату, яка розташувалася під купальником.
Пугачова різко осадила Кіркорова після нахабної витівки: "Я ще поживу, Філя"
Дар'я Білодід в бікіні дозволила собі розслабитися після повернення з Олімпіади: "Королева пляжу"
Раптово обірвалося життя відомого коміка і актора, йому було всього 41: деталі нещастя
В Україні знову вводять жорсткі штрафи, від 1700 до 5100 гривень: кому і за що доведеться заплатити
66-річний чоловік найбагатшої співачки України вразив друга Тіни Кароль: "Виглядає краще, ніж я в 36"
"Обожнюю кожну. Обожнюю Аню. Обожнюю батьків, які своїм прикладом надихнули на тату", - написала Наташа.
Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:
"Дуже", " У тебе дві нові?", "Обожнюю тебе, таку веселу і красиву".
Нагадаємо, прийомна дочка Потапа в мініатюрному ТОПі покрасувалася плоским животиком перед дзеркалом
А ще Politeka писала, що син і падчерка Потапа на відпочинку сполошили криками весь пляж, кадри того, що відбувається
Також Politeka повідомляла, що екс-дружина Потапа з дочкою Наташею влаштувала переполох в мережі, показавши кадри з відпочинку