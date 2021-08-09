Хіп-хоп і реп-виконавиця Alyona Alyona відкрилася з нового боку, показавши публіці своє незвичайне захоплення
Так, 30-річна Олена Савраненко (справжнє ім'я зірки) виклала нові "сторіз" в Instagram, в яких розповіла, що залишає Україну (на щастя, ненадовго), а також продемонструвала свою "колекцію" дивовижних штучок, передає Politeka.net.
За словами Alyona Alyona, вона зі своєю командою вже дуже давно нікуди не виїжджала за кордон і ось, нарешті, цей момент настав.
"Всім доброго ранку, сьогодні ділюся дуже крутою інформацією. Нам дали візу на фестиваль у Швейцарії, скоро поїдемо...", - оголосила вона.
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Потім зірка вітчизняного хіп-хопу, на хвилі ностальгії за подорожами, показала вміст дуже важливої для неї коробочки.
"І сьогодні вирішила перерити цю штуку, зараз покажу... З різних країн назбирала монетки, пасочки, бейджики... Їх багато тут", - виявляється Савраненко з кожної своєї подорожі привозила додому дещо на пам'ять.
"З фестивалів, де я була навіть просто як лектор, я зберігала різні штуки... Стільки всього, я в шоці😍 😱", - не стримала емоцій реперша.
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