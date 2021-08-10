Внучка Софії Ротару Соня Євдокименко засвітила свого брата в соціальних мережах

Як передає Politeka.net, Соня Євдокименко відома модель і також внучка легендарної співачки Софії Ротару. Нещодавно вона святкувала день народження, їй виповнилося 74 роки. На свято зібралися в Італії вся сім'я: єдиний син Руслан, його дружина Світлана і внучка Соня. Зазвичай на всіх святах також присутній і онук Ротару-Анатолій.

Соня активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами з життя. Цього разу онука Ротару розповіла у своїх сторіз чому не приїхав на свято до них її брат. Соня виклала відео, де Анатолій грає на сцені і написала "Завтра чекаємо його".

Варто відзначити, що Анатолій давно займається музикою, а саме діджеїнгом. Він їздить по різних країнах на музичні фестивалі. Також, Анатолія в соціальних мережах часто порівнюють з його дідусем, покійним чоловіком Софії Ротару.

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