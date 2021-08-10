"Вони тут такі домашні"

Фанати співачки Тіни Кароль досі мріють, щоб вони з Даном Баланом були разом

Як відомо, зовсім недавно 36-річній українській артистці і 42-річному музиканту-молдаванину приписували роман, який нібито зародився на проекті "Голос країни" пару років тому. Зірки не підтверджували, але й не спростовували чутки, які росли, як снігова куля. Шанувальники раз у раз вишукували нові "докази" їхніх відносин.

Балан, зрештою, не витримав і заявив, що все, що їх пов'язує з Кароль - симпатія і дружба. Незважаючи на це, фанати продовжують згадувати, як розвивалася "любов їхніх кумирів.

На одному з фан-акаунтів Тіни в Instagram опублікували цікаве архівне фото передає Politeka.net. Знаменитості позували в гримерці, в звичайних нарядах, без пафосу. Кароль навіть засмущалася й сховала обличчя за долонею.

"По особливому люблю це фото🥺 😻", - йдеться в підписі.

Користувачі кинулися обговорювати побачене:

"Вони тут такі домашні, нагадують мені дітей..."

"Тіна соромиться, а Дан сидить впевнений з посмішкою 🤧 миле фото 💜 початок їх історії🥰"

"вони ще не знали, що їх чекає попереду...❤️😍"

"😂Тоді вони ще не ховалися від усіх.😂❤️"

"Милота 🙈🤧💘 вьıглядають як пара, яка до когось прийшла в гості🙈 🥰 😻 🙏"

"Так, досить недомовленості, ясність найкращий твій друг, чого боятися, що втрачати, час покаже і поставить все на місце"

"Еххх нічого не відомо про його особисте життя, а так цікаво))))"

Нагадаємо, Дан Балан збентежив нічними розвагами в компанії двох молоденьких блондинок: "тільки й можуть..."

Як повідомляла Politeka, Балан після "роману" з Тіною Кароль і Голосу країни з'явився в новому проекті: "діти-це ваше"

Також Politeka писала, що Дан Балан посміявся над бідою Тіни Кароль:"вийшла б без сукні".