Відома українська телеведуча Соломія Вітвіцька відверто розповіла про стосунки між ведучими програми ТСН
Як пише Politeka.net, 41-річна Соломія Вітвіцька активна користувачка соціальних мереж. Ведуча «1+1» часто ділиться з шанувальниками подробицями особистого життя в своєму Instagram.
Так, цього разу телеведуча влаштувала фанатам рубрику «Питання-відповідь». Шанувальники буквально засипали зірку запитаннями здебільшого про роботу на «1+1», випуски «ТСН» у різних містах України, особисті переконання ведучої. Вітвіцька максимально відкрито намагалася відповідати на питання шанувальників.
Зокрема, Соломія Вітвіцька сказала, що таких ведучих ТСН, з якими вона б не спілкувалася – немає. За її словами, команда новин дуже дружня й вони всі між собою дружать.
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На питання про Лідію Таран, Вітвіцька відповіла, що Лідія теж скоро вестиме виїзді випуски.
«Уже скоро теж вестиме виїздні випуски. Лідія Таран зараз гастролює сходом України) звісно, ми ж усі дружимо» , - каже Вітвіцька.
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