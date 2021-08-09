Відома українська телеведуча Соломія Вітвіцька відверто розповіла про стосунки між ведучими програми ТСН

Як пише Politeka.net, 41-річна Соломія Вітвіцька активна користувачка соціальних мереж. Ведуча «1+1» часто ділиться з шанувальниками подробицями особистого життя в своєму Instagram.

Так, цього разу телеведуча влаштувала фанатам рубрику «Питання-відповідь». Шанувальники буквально засипали зірку запитаннями здебільшого про роботу на «1+1», випуски «ТСН» у різних містах України, особисті переконання ведучої. Вітвіцька максимально відкрито намагалася відповідати на питання шанувальників.

Зокрема, Соломія Вітвіцька сказала, що таких ведучих ТСН, з якими вона б не спілкувалася – немає. За її словами, команда новин дуже дружня й вони всі між собою дружать.

На питання про Лідію Таран, Вітвіцька відповіла, що Лідія теж скоро вестиме виїзді випуски.

«Уже скоро теж вестиме виїздні випуски. Лідія Таран зараз гастролює сходом України) звісно, ми ж усі дружимо» , - каже Вітвіцька.

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