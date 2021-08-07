Відома телеведуча Соломія Вітвіцька показала кадри ДТП, свідком якої стала
У середині липня Соломія Вітвіцька потрапила в ДТП, повідомляє Politeka.net. Зірка "1 + 1" перебувала в машині, коли вона влетіла в самоскид. Журналістка разом з подругою потрапили до лікарні.
На щастя, Вітвіцьку вже виписали, і у своєму Instagram вона робить різні пости про своє життя.
Цього разу зірка показала в сторіс кадри аварії, що сталася з іншим учасником дорожнього руху. На відео в ДТП потрапив мотоцикліст, а люди стали надавати йому допомогу.
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"Проїхала повз мене колона мотоциклістів, а вже через кілька хвилин ДТП. Але всі допомагають один одному", - написала телеведуча.
Також Соломія показала, що біжить до місця події людини.
"Що вражає, так це наскільки мотоциклісти відгукуються на допомогу один одному", - написала зірка "1+1".
Зазначимо, Соломія Вітвіцька після аварії, в яку потрапила сама в середині липня, показала, як виглядає. На обличчі зірки були помітні синці.
За словами телеведучої, вона зробила КТ і МРТ. На щастя, у неї не виявили ніяких внутрішніх пошкоджень.
До слова, в ДТП звинувачують скутериста, який нібито підрізав вантажівку, а остання різко загальмувала, й в нього несподівано врізалася Вітвіцька з подругою.
Нагадаємо, ведуча 1 + 1 Вітвіцька показала, як тепер виглядає після ДТП
Як повідомляла Politeka, ведуча 1 + 1 Вітвіцька потрапила в аварію, кадри
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