Відома телеведуча Соломія Вітвіцька показала кадри ДТП, свідком якої стала

У середині липня Соломія Вітвіцька потрапила в ДТП, повідомляє Politeka.net. Зірка "1 + 1" перебувала в машині, коли вона влетіла в самоскид. Журналістка разом з подругою потрапили до лікарні.

На щастя, Вітвіцьку вже виписали, і у своєму Instagram вона робить різні пости про своє життя.

Цього разу зірка показала в сторіс кадри аварії, що сталася з іншим учасником дорожнього руху. На відео в ДТП потрапив мотоцикліст, а люди стали надавати йому допомогу.

"Проїхала повз мене колона мотоциклістів, а вже через кілька хвилин ДТП. Але всі допомагають один одному", - написала телеведуча.

Також Соломія показала, що біжить до місця події людини.

"Що вражає, так це наскільки мотоциклісти відгукуються на допомогу один одному", - написала зірка "1+1".

Зазначимо, Соломія Вітвіцька після аварії, в яку потрапила сама в середині липня, показала, як виглядає. На обличчі зірки були помітні синці.

За словами телеведучої, вона зробила КТ і МРТ. На щастя, у неї не виявили ніяких внутрішніх пошкоджень.

До слова, в ДТП звинувачують скутериста, який нібито підрізав вантажівку, а остання різко загальмувала, й в нього несподівано врізалася Вітвіцька з подругою.

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