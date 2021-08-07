Известная телеведущая Соломия Витвицкая показала кадры ДТП, свидетелем которого стала

В середине июля Соломия Витвицкая попала в ДТП, сообщает Politeka.net. Звезда "1+1" находилась в машине, когда она влетела в самосвал. Журналистка вместе с подругой попали в больницу.

К счастью, Витвицкую уже выписали, и в своем Инстаграм она делает различные посты о своей жизни.

В этот раз звезда показала в сторис кадры аварии, произошедшей с другим участником дорожного движения. На видео в ДТП угодил мотоциклист, а люди стали оказывать ему помощь.

"Проехала мимо меня колонна мотоциклистов, а уже через несколько минут ДТП. Но все помогают друг другу", - написала телеведущая.

Также Соломия показала, бегущего к месту происшествия человека.

"Что поражает, так это насколько мотоциклисты отзываются на помощь друг другу", - написала звезда "1+1".

Отметим, Соломия Витвицкая после аварии, в которую угодила сама в середине июля, показала, как выглядит. На лице звезды были заметны синяки.

По словам телеведущей, она сделала КТ и МРТ. К счастью, у нее не обнаружили никаких внутренних повреждений.

К слову, в ДТП винят скутериста, который якобы подрезал грузовик, а последний резко затормозил, и в него неожиданно врезалась Витвицкая с подругой.

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