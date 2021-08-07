Известная телеведущая Соломия Витвицкая показала кадры ДТП, свидетелем которого стала
В середине июля Соломия Витвицкая попала в ДТП, сообщает Politeka.net. Звезда "1+1" находилась в машине, когда она влетела в самосвал. Журналистка вместе с подругой попали в больницу.
К счастью, Витвицкую уже выписали, и в своем Инстаграм она делает различные посты о своей жизни.
В этот раз звезда показала в сторис кадры аварии, произошедшей с другим участником дорожного движения. На видео в ДТП угодил мотоциклист, а люди стали оказывать ему помощь.
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"Проехала мимо меня колонна мотоциклистов, а уже через несколько минут ДТП. Но все помогают друг другу", - написала телеведущая.
Также Соломия показала, бегущего к месту происшествия человека.
"Что поражает, так это насколько мотоциклисты отзываются на помощь друг другу", - написала звезда "1+1".
Отметим, Соломия Витвицкая после аварии, в которую угодила сама в середине июля, показала, как выглядит. На лице звезды были заметны синяки.
По словам телеведущей, она сделала КТ и МРТ. К счастью, у нее не обнаружили никаких внутренних повреждений.
К слову, в ДТП винят скутериста, который якобы подрезал грузовик, а последний резко затормозил, и в него неожиданно врезалась Витвицкая с подругой.
Напомним, ведущая 1+1 Витвицкая показала, как теперь выглядит после ДТП
Как сообщала Politeka, ведущая 1+1 Витвицкая попала в аварию, кадры
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