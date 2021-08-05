Известная телеведущая Соломия Витвицкая показала яркие фото своего выхода в люди после ДТП

Как сообщает Politeka.net, известная телеведущая, звезда телеканала "1+1" Соломия Витвицкая, которая недавно попала в дорожно-транспортное происшествие и получила травмы, часто радует поклонников яркими публикациями в своем микроблоге в Instagram.

Так, в этот раз Соломия поделилась яркими фотографиями с мероприятия, ведущей которого стала. На кадрах телезвезда запечатлена в красивой киевской локации, а перед камерой появилась в удивительном образе. На ней небесно-голубое платье на запах с глубоким вырезом, которое подчеркнуло изящную фигуру и пышное декольте, а завершат образ похожего оттенка туфли на шпильках.

В подписи к фотографиям Витвицкая написала: "Когда ведешь познавательный ивент для айтишников в красивой локации – куда же без инстраграмних фото".

Напомним, Звезда "1+1" Витвицкая раскрыла детали своего внезапного развода после 8 лет брака: "Как оказалось...".

Как сообщала Politeka, Звезда "1+1" Витвицкая рассказала о своих недостатках, зритель даже не догадывается: "А кто-то вообще увидит...".

Также Politeka писала, что Ведущая 1+1 Витвицкая показала, как теперь выглядит после ДТП: "Смотрю, и сердце сжимается".