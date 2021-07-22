Ведущая ТСН Соломия Витвицкая показала, как выглядит после ДТП

Подробностями телеведущая поделилась на своей странице в Инстаграм.

Соломия Витвицкая уверяет, что чувствует себя хорошо. После ДТП ей несколько раз сделали КТ и МРТ. Согласно обследованию, у нее нет никаких внутренних повреждений.

Но поскольку звезда ударилась лбом, и гематома большая, то врачи предупредили, что со временем она опустится и вокруг глаз будут синяки. Так и произошло. Поэтому, что ведущая вышла в эфир, гримерам пришлось хорошенько потрудиться. Результат их работы восхищает.

«Ого) круто, гримерам респект», «Скорейшего выздоровления😍 Обнимаю тебя», «Прекрасная❤ Пусть все последствия быстро идут на убыль и никогда ничего похоже не случается на Пути», «Здоровья вам и подруге!!! Будьте аккуратны на дорогах», «Солнышко, ты победитель», «Хорошо, что живы, девочки. Всего хорошего вам», «Ох, каждый раз смотрю и сердце сжимается. Пусть заживает побыстрее», - пишут в комментариях.

Напомним, ДТП с телеведущей произошло ночью на улице Набережно-Рыбацкая в Киеве. Микроавтобус Chevrolet, в котором находилась Солимия, влетел под самосвал, который резко затормозил перед ним. В аварийной ситуации винят скутериста, который якобы подрезал грузовик, но он свою вину отрицает.

За рулем микроавтобуса была подруга Витвицкий, она сломала ногу. В момент столкновения телеведущая находилась на заднем сиденье, она ударилась головой о сиденье. Обеих женщин госпитализировали.

Напомним, Витвицкая после болезненного развода получила предложение руки и сердца.

Как сообщала Politeka, подруга звезды "1+1" Падалко засветила двор ее роскошной дачи, кадры посиделок: "Посплетничали, посмеялись..."

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