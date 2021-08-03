Ведущая ТСН Соломия Витвицкая ответила на щекотливый вопрос по поводу своего развода
Как известно, несколько месяцев назад телеведущая Соломия Витвицкая озадачила неожиданной новостью. Звезда телепрограмм заявила, что разводится с мужем после 8 лет брака. Причем о своем решении пара рассказала уже после того, как процесс был завершен, и они разошлись окончательно.
Отвечая поклонникам на вопрос, долго ли она с супругом решалась на развод, Витвицкая ответила: «Долго решались, долго пытались спасти брак. Но, как оказалось, дружить получается лучше, чем быть супругами».
Также ранее в интервью звезда подметили, что впервые обсуждая развод пара плакала, ведь не представляла как это — жить друг без друга.
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Больше года пара пыталась спасти отношения с помощью психолога. И в сентябре 2020-го именно Соломия приняла судьбоносное решение. Как можно заметить, сам развод Соломия переживала не так просто, как могло показаться из ярких фото в Инстаграм и ее слов о личной жизни.
Пара разошлась очень мирно, даже друзья не знали о происходящем. После развода бывшие супруги продали квартиру, разделили имущество и разъехались. Причем с переездом Соломии также помогал супруг.
Напомним, Витвицкая после болезненного развода получила предложение руки и сердца.
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Также Politeka писала, что Соломия Витвицкая впервые призналась, почему от нее ушел муж.