Ведуча ТСН Соломія Вітвіцька відповіла на делікатне питання з приводу свого розлучення

Як відомо, кілька місяців тому телеведуча Соломія Вітвіцька спантеличила несподіваною новиною. Зірка телепрограм заявила, що розлучається з чоловіком після 8 років шлюбу. Причому про своє рішення пара розповіла вже після того, як процес був завершений, і вони розійшлися остаточно.

Відповідаючи шанувальникам на питання, Чи довго вона з чоловіком вирішувалася на розлучення, Вітвіцька відповіла: "довго вирішувалися, довго намагалися врятувати шлюб. Але, як виявилося, дружити виходить краще, ніж бути подружжям».

Також раніше в інтерв'ю зірка помітили, що вперше обговорюючи розлучення пара плакала, адже не уявляла як це-жити один без одного.

Більше року пара намагалася врятувати стосунки за допомогою психолога. І у вересні 2020-го саме Соломія прийняла доленосне рішення. Як можна помітити, сам розлучення Соломія переживала не так просто, як могло здатися з яскравих фото в Instagram і її слів про особисте життя.

Пара розійшлася дуже мирно, навіть друзі не знали про те, що відбувається. Після розлучення колишнє подружжя продали квартиру, розділили майно і роз'їхалися. Причому з переїздом Соломії також допомагав чоловік.

Нагадавши, Вітвіцька після хворобливого розлучення отримала пропозицію руки і серця.

Як повідомляла Politeka, подруга зірки " 1 + 1 "Падалко засвітила двір її розкішної дачі, кадри посиденьок:" Попліткували, посміялися..."

Також Politeka писала, що Соломія Вітвіцька вперше зізналася, чому від неї пішов чоловік.