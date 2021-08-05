Відома телеведуча Соломія Вітвіцька показала яскраві фото свого виходу в люди після ДТП
Як повідомляє Politeka.net, відома телеведуча, зірка телеканалу "1+1" Соломія Вітвіцька, яка нещодавно потрапила в дорожньо-транспортну пригоду і отримала травми, часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму мікроблозі в Instagram.
Так, Цього разу Соломія поділилася яскравими фотографіями з заходу, ведучою якого стала. На кадрах телезірка відображена в красивій Київській локації, а перед камерою з'явилася в дивовижному образі. На ній небесно-блакитне плаття на запах з глибоким вирізом, яке підкреслило витончену фігуру і пишне декольте, а завершать образ схожого відтінку туфлі на шпильках.
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У підписі до фотографій Вітвіцька написала: "Коли ведеш пізнавальний івент для айтішників в красивій локації – куди ж без інстраграмних фото".
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