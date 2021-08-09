Известная украинская телеведущая Соломия Витвицкая откровенно рассказала об отношениях между ведущими программы ТСН

Как пишет Politeka.net, 41-летняя Соломия Витвицкая активная пользовательница социальных сетей. Ведущая «1+1» часто делится с поклонниками подробностями личной жизни в своем Instagram.

Так, на этот раз телеведущая устроила фанатам рубрику «Вопрос-ответ». Поклонники буквально засыпали звезду вопросами в основном о работе на «1 + 1» , выпусках «ТСН» в разных городах Украины, личных убеждениях ведущей. Витвицкая максимально открыто старалась отвечать на вопросы поклонников.

В частности, Соломия Витвицкая сказала, что таких ведущих ТСН, с которыми она бы не общалась – нет. По ее словам, команда новостей очень дружная и они все между собой дружат.

На вопрос о Лидии Таран, Витвицкая ответила, что Лидия тоже скоро будет вести выездные выпуски.

«Уже скоро тоже будет вести выездные выпуски. Лидия Таран сейчас гастролирует по востоку Украины) конечно, мы же все дружим» ,- говорит Витвицкая.

Ранее Politeka писала, что звезда" 1 + 1 "Витвицкая после ДТП появилась на людях в платье с глубоким вырезом:" куда же без...".

Напомним, что звезда" 1 + 1 "Витвицкая раскрыла детали своего внезапного развода после 8 лет брака:" как оказалось..."

A еще Politeka сообщала, что звезда "1 + 1" Витвицкая рассказала о своих недостатках, зритель даже не догадывается: "А кто-то вообще увидит...".