Український гуморист Іван Люленов, зірка "Ліги сміху" та новий учасник "Танців з зірками" поділився історією

Як пише Politeka.net, Іван Люленов є відомим українським гумористом, зіркою"Ліги Сміху". Нещодавно шоумен заявив, що братиме участь у новому сезоні "Танців з зірками". Не забуває красень і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На нових сторіс, які Іван опублікував в Instagram, шоумен був роздягнений. Люленов розповів, що сталося під час виступу:

"Хлопців, розповім історію, яка трапилася сьогодні на виступі. Хто був у "ребрі", ті повеселилися і побачили це в живу. Коротше, саме незвичайне, що зі мною траплялося, посеред виступу вийшла маленька дівчинка, дитина, на сцену, уявляєте? І не заважала мені, ну просто прийшла. Не знаю, їй нікуди було йти. Її батьків не було в залі, вони були на вулиці. Вона каже:"Вони на вулиці, а я вирішила зайти, ось зайшла". Я кажу:"сідай біля того чоловіка, він тебе не буде чіпати". Вона сіла і я сказав, щоб вона сміялася коли буде смішно і вона сміялася над усіма словами і заважала трошки".

Нагадаємо, зірка "Ліги сміху" Люленов розкрив секрет, як збирається перемогти на "Танцях з зірками"

А ще Politeka писала, що зірка "Ліги Сміху" розповів про гарячий поцілунок з Поляковою, як це було

Також Politeka повідомляла, що у Фагота і Люленова на "Танцях з зірками" з'явився серйозний суперник, названо нове ім'я



