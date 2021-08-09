Популярний український музикант і суддя шоу "Голос країни" Дмитро Монатік попрощався зі своїми шанувальниками

Як передає Politeka.net, Дмитро Монатік є відомим українським виконавцем. Також співак вже кілька сезонів виступає в ролі судді в проєкті "Голос країни". Дмитро активно веде соціальні мережі і часто ділиться моментами зі свого життя з шанувальниками.

Цього разу артист поділився новою публікацією. На знімку його сім'я-дружина Ірина та їхні діти - Данило і Платон. Сім'я йде по дорозі в парку.

"Пішли у Відпочинок", підписав фотографію Дмитро Монатік.

Таким чином артист дав зрозуміти, що найближчим часом у нього виступів і концертів не буде.

Шанувальники засипали співака і його сім'ю компліментами: "Які вже дорослі хлопчики", "Чудового відпочинку! Були на вашому концерті в квц Парковий, це щось! вразив ваш вірш дітям! мати таке напуття в житті від батька - це неймовірно круто", "Гарного Вам відпочинку!", "Гарного відпочинку! Ви його заслужили", "Заслужили відпочинок після Маріуполя! Це було незабутньо"

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