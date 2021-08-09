Зірка "Дизель шоу" Єгор Крутоголов похвалився своїм сином Левом Крутоголовим

Як передає Politeka.net, Єгор Крутоголов є відомим українським гумористом. Він прославився завдяки своїй участі в програмі "Дизель шоу". Ще в 2006-му році Єгор одружився на Катерині, з якою у них в 2010-му році народився син Лев. Артист активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами з життя.

Цього разу Єгор поділився новим відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах артист показує свого сина Лева, як переможця чемпіонату України з картингу. Також він цілує свою дружину Катерину.

"Ну ось і все. Чемпіонат України 2021 закінчено. Чемпіон України Лев Крутоголов...Триразовий", повідомив шанувальникам Єгор Крутоголов.

"Це мій синок...Я його тато", підмітив гуморист.

Шанувальники привітали Єгора Крутоголова і його сина з перемогою і засипали їх позитивними коментарями: "З перемогою вас!", "Наша гордість".

Також до привітань приєдналася відома телеведуча каналу "1+1" Лілия Ребрик.

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