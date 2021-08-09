Екс-ВІА Гра і артистка Віра Брежнєва поділилася новим фото в соціальних мережах

Як передає Politeka.net, Віра Брежнєва є популярною співачкою. Прославилася вона завдяки своїй участі в групі "ВІА Гра", де співала близько 7 років. У той час вона познайомилася зі своїм чоловіком - продюсером Костянтином Меладзе. З 2007 року Віра успішно веде сольну кар'єру. Артистка активно веде соціальні мережі і ділиться моментами з життя з шанувальниками.

Цього разу Віра опублікувала нове фото. На знімку дівчина в чорному купальнику і білій сорочці біля басейну зі своєю подругою Ганною Хмелевою.

"У суботу в аеропорту Риму заарештували главу Мафіозного Неапольського угруповання Camorra. І ця 70-річна жінка з прізвиськом "Малятко". Почитала інформацію про неї. І ще раз зрозуміла...які ми всі жінки різні ... навіть на цьому фото з подругою Ганною Хмелевою"

Шанувальники засипали дівчат компліментами і відзначили ідеальну фігуру Віри: "Які ви красиві!", "Красива Віра і дочка", "Які натруджені ніжки, захоплююся!"

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Politeka розповідала, Вірі Брежнєвій стало погано прямо під час зйомок у Києві, з'явилися подробиці: "Був такий епізод..."



