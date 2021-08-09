Відома співачка Настя Каменських показала, як зазвичай дуріє з Потапом під час відпочинку

Кілька днів пройшло з тих пір, як пара разом з близькими відправилася на відпочинок, про який не говорила до самого останнього моменту. За словами Потапа, вони з Каменських люблять життя і поважають територію один одного

Після цього Настя поспішила Показати на нових кадрах, як дуріє з чоловіком на камеру. Для нього Настя влаштувала день танців і покрасувалася в бікіні. Не обійшлося без кумедним моментів, заради ефектної появи перед об'єктивом, зірка ніяково прикривала обличчя Потапа кожен раз перед тим, як здатися знову. А ось на інших, вже постановочних знімках артистка виглядала більш сміливою.

"Я не вмію розслаблятися. Мені доводиться цьому вчитися. І у мене вже є успіхи-це нескінченні річки вина, кілька зайвих кілограмів і безмежний сміх. Що ж, залишилося тепер знайти в цьому всьому баланс і свою ідеальну середину. Как? 😂 🤷 🏻 ♀ ️ "- написала вона під кадром.

У мережі відповіли по-різному:

"Розумниця так і треба, давати собі розслабитися і повністю відключитися від реальності; Ну так ви судячи з вашого тексту-відмінно розслабляєтеся!)))) Вино і сміх. Все як треба!; Побільше гуляти...яскравих емоцій і сон; пити вино і багато танцювати) і красиву білизну))) тоді зайві кг не загрожують 🔥; Ох, але ж так напружується по життю! Роскош️😂 🤣; розкішна жінка❤️".

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