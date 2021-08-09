Известная певица Настя Каменских показала, как обычно дурачится с Потапом во время отдыха

Несколько дней прошло с тех пор, как пара вместе с близкими отправилась на отдых, о котором не говорила до самого последнего момента. По словам Потапа, они с Каменских любят жизнь и уважают территорию друг друга

После этого Настя поспешила показать на новых кадрах, как дурачится с мужем на камеру. Для него Настя устроила день танцев и покрасовалась в бикини. Не обошлось без забавным моментов, ради эффектного появления перед объективом, звезда неловко прикрывала лицо Потапа каждый раз перед тем, как показаться вновь. А вот на других, уже постановочных снимках артистка выглядела более смелой.

«Я не умею расслабляться. Мне приходиться этому учиться. И у меня уже есть успехи - это бесконечные реки вина, несколько лишних килограммов и безграничный смех. Что ж, осталось теперь найти в этом всем баланс и свою идеальную средину. Как? 😂🤷🏻‍♀️» - написала она под кадром.

В сети ответили по-разному:

«Умница так и надо, давать себе расслабиться и полностью отключиться от реальности; Ну так вы судя по вашему тексту- отлично расслабляетесь!)))) Вино и смех. Все как надо!; Побольше гулять...ярких эмоций и сон; Пить вино и много танцевать) и красивое белье ))) тогда лишние кг не грозят 🔥; Ох, а ведь так напрягается по жизни! ☝️😂🤣; Роскошная женщина❤️».

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