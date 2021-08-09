Актриса шоу "Жіночий квартал" Катерина Нікітіна показала натуральну красу в соціальних мережах
Як передає Politeka.net, Катерина Нікітіна відома українська актриса. Вона отримала популярність завдяки шоу "Жіночий квартал". Також дівчина займається спортом і захоплює шанувальників своєю ідеальною фігурою. Катерина активно веде соціальні мережі і ділиться там моментами зі свого життя.
Так, цього разу дівчина поділилася новою серією фотографій. На селфі Катерина з незвичним для себе макіяжем, а саме з червоною помадою.
"Давно не було селфі. Мені сказали, що мені дуже йде червона помада, а вам як?)", запитує у шанувальників артистка.
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Фанати завалили актрису позитивними словами в коментарях: "Красива помада, тобі йде", "Негіднику все до лиця", "Помада вогонь! Тобі дуже йде", "Всі фото клас...остання взагалі супер, Нікітіна, так тримати", "Дуже-дуже".
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