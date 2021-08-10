Дочка популярної української співачки Ані Лорак 10-річна Софія показала серію кадрів, відзнятих вдома
Так як Кароліна є активним користувачем мережі, її десятирічна дочка також вирішила наслідувати мамі і стати юним блогером. Тому дівчинка все частіше викладає особисті фото, показує подарунки і дивує домашніми кадрами, на яких веселиться в компанії друзів або з близькими.
Нещодавно знаменитість порадувала фанатів цілою серією кадрів з відпустки, а по поверненню відразу ж приступила до роботи. Очевидно, більшу частину часу дочка співачки надана сама собі і спілкується з близькими, які за нею доглядають. Цього разу Соня помітила, що проводила час саме з бабусею:
"Це прода. Це не няня, а бабуся, у мене їх п'ять» - пише дівчинка.
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Користувачі Мережі поспішили відповісти на значну добірку кадрів:
"Поки мама працює Соник з нянею веселяться😍; міс росте🤗; Няні браво👏! Відразу видно, які теплі у вас з нею відносини, Сонечка! 😍 ; Сонце️️; красуня️; Сонечка ти красуня😍; цікаво, мама це дивиться😮 😂».
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