Український артист Олег Винник показав себе в новому образі

Як пише Politeka.net, Олег Винник є популярним серед українок виконавцем. Красунчик часто радує своїх "вовчиць" новими фотографіями і творчістю, регулярно ведучи блог в Instagram, де за зіркою стежать майже мільйон передплатників.

На новому фото Винник показався у футболці, позуючи на галявині біля літака. Олег дивився прямо в камеру, захоплюючи українок образом.

"Погляд у майбутнє. Серйозно налаштований на зустріч з вами", - написав Олег Винник.

Фанати, включаючи Санту Дімопулос поставили понад 6 тисяч лайків і написали коментарі:

"Красунчик", "який гарний", " квіти вже на руках. Чекаємо на зустріч з вами", "такий задумливий у вас погляд", "Вау, який красень"," удачі", "яка ж краса", "до швидкої зустрічі. Час біжить швидко", "дивимося з вами в одному напрямку, Олег Анатолійович", " До зустрічі на концертах. Удача. Фото вогонь".

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