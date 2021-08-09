Український артист Олег Винник показав себе в новому образі
Як пише Politeka.net, Олег Винник є популярним серед українок виконавцем. Красунчик часто радує своїх "вовчиць" новими фотографіями і творчістю, регулярно ведучи блог в Instagram, де за зіркою стежать майже мільйон передплатників.
На новому фото Винник показався у футболці, позуючи на галявині біля літака. Олег дивився прямо в камеру, захоплюючи українок образом.
"Погляд у майбутнє. Серйозно налаштований на зустріч з вами", - написав Олег Винник.
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Фанати, включаючи Санту Дімопулос поставили понад 6 тисяч лайків і написали коментарі:
"Красунчик", "який гарний", " квіти вже на руках. Чекаємо на зустріч з вами", "такий задумливий у вас погляд", "Вау, який красень"," удачі", "яка ж краса", "до швидкої зустрічі. Час біжить швидко", "дивимося з вами в одному напрямку, Олег Анатолійович", " До зустрічі на концертах. Удача. Фото вогонь".
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