Відома українська телеведуча Ольга Фреймут дала пораду українкам у соціальних мережах

Як передає Politeka.net, 39-річна Ольга Фремут є популярною українською телеведучою. Зараз дівчина в соціальних мережах ділиться порадами і навчає етикету. Вона прославилася своєю участю в програмі"Ревізор". Ольга активно веде соціальні мережі і радує шанувальників новим контентом.

Цього разу Ольга поділилася новою серією фото. На них телеведуча в білому костюмі, який складається з брюк і піджака. Вона вела лекцію і відповіла дівчатам, на питання, що їх цікавлять.

"- Як полюбити себе? - запитала красива дівчина з третього ряду. Довірлива, як ніби існує рецепт і мені він відомий. Але я відповіла, як для себе: - А спробуйте не адаптуватися під очікування всіх. Спробуйте одягатися так, як хочете. Чи не питати при цьому у чоловіка, у подруги, або вам в цьому красиво. Спробуйте, нарешті, виставити фото без фільтрів ... Лекція в Коломиї відбулася минулого тижня, а я до сих пір чую відлуння слів, фраз, думок, провокаційних і сміливих , і геть наївних..."

Раніше повідомляли, Ольга Фреймут з чоловіком-продюсером показала пристрасть в елітному готелі: пікантні кадри в ліфті

Також, покращала Ольга Фреймут після процедури омолодження виявилася в особливому місці: "Мені 18..."

Politeka розповідала, Фреймут вирішила допомогти екс-дружині Дзідзьо: "Щоб не стрибнула сусідові на коліна»