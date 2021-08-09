Анна Саліванчук, дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова, відповіла на дуже особисті питання шанувальників

Оскільки актриса намагається показувати максимум кадрів з життя, вона вирішила цього разу відповісти в Instagram на особисті питання фанатів і заговорила про особисте життя. Як відомо, Анна не так часто показує дітей і не говорить про дружину, оберігаючи особистий простір.

"Скільки років Ви вже зі своїм чоловіком, чи не ревнує він вас на зйомках?» - запитують в мережі. Анна відповіла лаконічно:»сім років разом, ревнує дуже".

"Ана, хто в домі господар: Ви, Чоловік або Микита?». З гумором, Саліванчук написала:»Гліб".

Також актриса помітила, що головне для щастя – це гармонія з самим собою, вміння кайфувати від життя прямо зараз, а не чекати завтра.

"Наші думки-матеріальні, абсолютно кожна. І все наше життя, всі "випадкові" події,» збіги «і» пощастило " - це результат тих думок, які щомиті крутяться у нас в голові. Дуже важливо навчитися фільтрувати їх, мислити тільки з позитивним наміром і, коли навчитеся - ви будете приємно шоковані тим, що ви вмієте і можете робити", - порадила актриса раніше.

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