Хореограф і суддя "Танців з зірками" Влад Яма разом зі своєю дружиною Ліліаною відзначили важливий для них день далеко від дому
Так, 39-річний танцюрист і його кохана відсвяткували 14-ту річницю свого знайомства в сонячній Одесі. У своїх "сторіз" в Instagram Яма показав, як веселився з дружиною весь день, а завершив його, відриваючись під пісні гарячого молдаванина, передає Politeka.net.
Ранок і день парочка провела на пляжі.
"А у нас сьогодні річниця! ❤️❤️❤️ Рівно 14 років тому ми познайомилися! 🥰 🙈 🤪", - оголосила Ліліана, тримаючи келих шампанського в руці.
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"14 щасливих років...", - уточнив Влад.
Дружина запитала його, чи не пошкодував він про те, що вони зустрілися, на що той відповів "жодного дня, жодної секунди".
"Ну що, дорогі, можете нас вітати", - підсумувала дівчина.
Далі парочка разом із сином, п'ятирічним Леоном, розважилися в парку атракціонів, а ввечері їх чекали "дорослі" розваги і танці до ранку.
"Замовив Дана Балана на річницю 🤪 😂", - похвалилася Ліліана.
Відзначимо, шість років з чотирнадцяти парочка одружені. За іронією долі, вони зустрілися на танцполі. Ось тільки не бального турніру або тренувального залу, а звичайного столичного нічного клубу.
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