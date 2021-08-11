Тіна Кароль відома своїм вибуховим характером. Нерідко співачка проявляє нестриманість по відношенню до інших людей

Раніше в Мережі показували, як Тіна грубить своїм співробітникам і навіть незнайомим людям, а тепер злили кадри, як вона "б'є" колег.

Так, на одній з фан-сторінок 36-річної артистки в Instagram виклали відео, зібравши фрагменти з різних шоу, передає Politeka.net (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

На кадрах видно, як Кароль дає волю кулакам і емоціям. Звичайно, зірка "била" колег невсерйоз, але все одно стає трохи не по собі. Під гарячу руку співачки потрапили екс-тренер "Голосу країни" Дан Балан (з яким їй ще зовсім недавно приписували роман), репер Потап (з яким вона була спів-ведучою на "Ліпсінк баттл"), шоумен Юрій Горбунов, Дмитро Монатік та інші. Деяким діставалися від неї стусани кулаками, інших Тіна "виховувала" ляпасами папкою, а третім так взагалі - стусани в спину ногою.

"Гарем, гарем, гарем✌😂", - підписав кадри автор поста.

"Тіна просто емоційна приколістка😂 😍", - пояснили її поведінку фанати.

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