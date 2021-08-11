Прийомна дочка Потапа Наташа Горова показала маленького члена сім'ї
Як передає Politeka.net, Наташа Горова є дочкою Ірини Горової, колишньої дружини популярного музиканта і продюсера Потапа (Олексій Потапенко). Ірина також є співзасновницею продюсерського центру і генеральний директор Групи компаній MOZGI GROUP. Ірина була в шлюбі з Потапом більше 10 років, і в 2014 році вони розлучилися. Продюсер і її дочка активно ведуть соціальні мережі і діляться з шанувальниками моментами з життя.
Цього разу Наташа поділилася новим відео в сторіс на своїй сторінці в Instagram. На кадрах її мама-Ірина тримає цуценя мопса.
"З такої нагоди не можу не додати це відео. Знайомство Ірини Горової з Жориком. Та, яка була проти собаки в будинку", написала Наташа.
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Раніше, Ірина поділилася новою публікацією, де показала свою дочку Наташу і написала про собаку Жорика, і як полюбила його.
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