Анна Саліванчук, дружина відомого продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова, поділилася секретами з шанувальниками

Як передає Politeka.net, Анна Саліванчук є відомою українською актрисою. Також, вона відома як дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова. Анна активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами з життя і порадами.

На цей раз актриса опублікувала нову публікацію на своїй сторінці в Instagram. На фото дівчина сидить на сходах в напівпрозорому костюмі з сорочки і широких штанів. Також Анна вирішила поділитися з українцями порадами, які допомагають їй будувати щасливе життя.

"Багато хто з нас тільки з роками розуміють, як важливо вчасно навчитися приймати свою недосконалість і любити близьких, вибирати те, що робить нас щасливими, боротися за те, що здається головним, і насолоджуватися життям — просто тому, що вона одна і повторити її "начисто"не вийде.

Саме в цьому випадку жити моментом не потрібно. Ось мій ТОП 3, які обов'язково рекомендую якомога частіше повторювати до кінця нашого життя.

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1. Здійснювати мрії

Ви мрієте навчитися грати на скрипці або пілотувати літаки, але постійно умовляєте себе не витрачати дорогоцінний час на дурницю? З віком бажання нікуди не зникають, а час якраз буде втрачено. Нехай мрії збуваються!

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2. Подорожувати.

Років в 70 ви навряд чи підете дикуном до В'єтнаму або на машині по Європі, такі подорожі для молодих. А значить, не треба відкладати їх надовго: стандартний тур до Праги почекає.

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3. Навчитися доглядати за собою.

Чим раніше ви почнете піклуватися про себе, тим довше триватиме ваша молодість. І справа тут зовсім не в зморшках, а в загальному стані організму, який буде вдячний вам за регулярний і своєчасний догляд. Шукайте "свої" креми, "свій" спорт і "свою " дієту.", пише Анна Саливанчук

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