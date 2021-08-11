Анна Саліванчук, дружина відомого продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова, поділилася секретами з шанувальниками

Як передає Politeka.net, Анна Саліванчук є відомою українською актрисою. Також, вона відома як дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова. Анна активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами з життя і порадами.

На цей раз актриса опублікувала нову публікацію на своїй сторінці в Instagram. На фото дівчина сидить на сходах в напівпрозорому костюмі з сорочки і широких штанів. Також Анна вирішила поділитися з українцями порадами, які допомагають їй будувати щасливе життя.

"Багато хто з нас тільки з роками розуміють, як важливо вчасно навчитися приймати свою недосконалість і любити близьких, вибирати те, що робить нас щасливими, боротися за те, що здається головним, і насолоджуватися життям — просто тому, що вона одна і повторити її "начисто"не вийде.

Популярні новини зараз

Екс-чоловік Ані Лорак Мурат несподівано оприлюднив кадри з весілля: "Щастя молодим!"

Навчальний рік з 1 вересня в Україні: як працюватимуть школи, "поки тепло..."

Булітко з "Дизель шоу" встала на коліно перед збентеженим Винником і отримала відповідь: "Так"

Дощі та град обрушаться на Україну з новою силою, оголошено штормове попередження: кому не пощастить

Екс-чоловік Ані Лорак Мурат несподівано оприлюднив кадри з весілля: "Щастя молодим!"
Показати ще

Саме в цьому випадку жити моментом не потрібно. Ось мій ТОП 3, які обов'язково рекомендую якомога частіше повторювати до кінця нашого життя.

1. Здійснювати мрії
Ви мрієте навчитися грати на скрипці або пілотувати літаки, але постійно умовляєте себе не витрачати дорогоцінний час на дурницю? З віком бажання нікуди не зникають, а час якраз буде втрачено. Нехай мрії збуваються!

2. Подорожувати.
Років в 70 ви навряд чи підете дикуном до В'єтнаму або на машині по Європі, такі подорожі для молодих. А значить, не треба відкладати їх надовго: стандартний тур до Праги почекає.

3. Навчитися доглядати за собою.
Чим раніше ви почнете піклуватися про себе, тим довше триватиме ваша молодість. І справа тут зовсім не в зморшках, а в загальному стані організму, який буде вдячний вам за регулярний і своєчасний догляд. Шукайте "свої" креми, "свій" спорт і "свою " дієту.", пише Анна Саливанчук

Раніше повідомляли, дружина продюсера "Квартал 95" у сукні з розрізом навчила, як втілювати мрії: "Будете приємно шоковані..."

Також, дружина продюсера "Квартал 95" широко розвела ноги перед камерою і дала пораду: "Проживіть цей день так..."

Politeka розповідала, дружина продюсера "Квартал 95" з двома юними красенями розповіла, як краще провести вихідні: "Так влаштоване життя"