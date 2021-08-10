Відома українська актриса Ксенія Мішина після розставання з Олександром Еллертом повністю занурилася в роботу

Ксенія Мішина є відомою українською актрисою, тому постійно задіяна в різних проектах. через це користувачі мережі Instagram дуже уважні до її поведінки і несподіваних змін, в тому числі і зміні мови, як в цей раз.

Останнім часом все відео артистка почала записувати тільки українською мовою, проте у зірки багато шанувальників за межами України, і вони почали масово писати їй питання про те, чому зірка стала записувати такі ролики, адже багато хто не розуміє її рідну мову.

"Ой, давно хотіла записати це відео, спеціально для всіх російською мовою, друзі. Справа в тому, що зараз почався новий проект, так. І зараз я повинна вивчити, максимально оволодіти українською мовою.

Для мене це дуже важливо! Тому, будь ласка, потерпіть, просто в моєму житті зараз дуже важливий період, де я повинна постійно говорити українською мовою. Що ж, зустрічайте!» - розповіла в ролику Ксенія про зміни.

Ксенія придбала ще більшу популярність після своєї участі в проекті "Холостячка", де познайомилася з Олександром Еллертом. Нещодавно, пара оголосила про своє розставання, але подробиць шанувальники так і не знають.

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