Епатажна блогерша Анастасія Покрищук, зірка "Від пацанки до панянки", показала себе до всіх операцій

Як пише Politeka.net, Анастасія завоювала широку популярність після шоу"Від пацанки до панянки". Красуня вирішила після проекту змінити зовнішність, зробивши собі вилиці, губи, а нещодавно літала в Стамбул, щоб зробити ідеальний прес. Красуня активно веде Інстаграм і ділиться з фанатами всім цікавим.

Цього разу Анастасія вирішила продемонструвати, як виглядала в 21 рік. Для порівняння красуня додала себе в сучасному вигляді.

"Дізналися?) Праворуч мені 21 зразок. Але звичайно ж раніше було краще. Або не?) ",- написала Анастасія Покрищук.

Фанати поставили понад 14 тисяч лайків і написали коментарі:

"Краще-золота середина.... Колір волосся, губи і брови - як зараз, все інше-як раніше", "зараз наамного краще"," 2 різних людини, ось це перевтілення", "ця дівчинка з картинки", "Ну, вилиці трохи завеликі, а все інше звичайно вогонь", "раніше було краще", "Без образ але на фото праворуч ви схожі на циганку))"

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