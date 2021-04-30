Украинская инста-дива Анастасия Покрещук, запомнившаяся участием в шоу «Від пацанки до панянки», показала себя до многочисленных пластических операций

Эпатажная украинка успела приобрести широкую славу в сети, изменив свою внешность до неузнаваемости при помощи пластических операций. Несмотря на то, что многие считают, что огромные губы и скулы Покрещук выглядят пугающе, сама девушка настаивает на том, что довольна результатом.

Как пишет Politeka.net, Анастасия решила доказать, что улучшила свою внешность, опубликовав в Инстаграм фотографию из прошлого. Как рассказала сама Покрещук, на снимке ей 18 лет. Тогда она еще не прибегала ни к каким манипуляциям с внешностью.

«Моя сногсшибательная натуральная красота», - с явным сарказмом подписала фото Анастасия.

На снимке ее лицо запечатлено крупным планом.

В комментариях к посту тут же разгорелась дискуссия о том, выглядела ли знаменитость лучше до вмешательства пластики.

«Отбелить зубы, убрать носогубки, блефаро и накрасить норм и все», «Ничего плохого в ней не было. Все в нашей голове»,, «Не, ну сейчас то вообще суперсногсшибательно», «Ну кстати очень даже ничего. Просто фото, не совсем удачное. Мы все можем получиться "красотками" такими на фото!», «Обаятельная здесь», «До было не так стремно», «Жесть, Настя ты сейчас в миллион раз лучше», «Это же надо было себя так ненавидеть», «Вообще два разных человека», - пишут люди.

Напомним, звезда "Від пацанки до панянки" Покрещук смутила выходкой в Турции, взобравшись на эвакуатор: видео.

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