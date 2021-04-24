"Давно так не смеялась!"

Инстаграм-дива из реалити-шоу "Від пацанки до панянки" Анастасия Покрещук в любой нелепой ситуации включает камеру

Как передает Politeka.net, эпатажная украинка, которая изменила свою внешность до неузнаваемости при помощи ботокса, опубликовала свежее видео у себя в микроблоге в Инстаграм (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Анастасия отправилась в Турцию ради очередных манипуляций. В частности, ей сделали липосакцию (косметическую операцию по удалению жировых отложений хирургическим путем) и липофилинг (коррекцию возрастных изменений кожи и контуров тела).

Покрещук оконфузилась в отеле, но так как смущение ей неведомо, поспешила показать на всю страну.

"Это должно быть на странице😂 неловкая ситуация😂👌 Как я вышла из номера на секунду, а обратно зайти не смогла, карта размагнитилась 🤣🤣🤣", - сообщила она.

И все бы ничего, но после всех пережитых в Турции процедур, ей приходится носить специальные бриджи с дырочкой сзади, в самом пикантном месте. В таком виде Покрещук спустилась на респешн решать проблему.

"А кто до сих пор не понял, что за штуки я тягала за собой и в себе😂, так это дренажи, они для отвода лишней жидкости) @plastikaistanbul ❤️", - добавила она.

Пользователи с жаром обсудили увиденное:

"Спасибо за поднятое настроение )))"

"Я туплю. Не пойму, чего на попе дырка 😂для этих трубочек типа?" - "походу да, походу дырочка была меньше не заметная , но я думаю, что порвалось больше 🤷🤪" - "для того, чтоб в туалет ходить. Костюм не снимают"

"Я давно так не смеялась!😂"

"У меня была похожая ситуация только я была почти полуголая в Китае в отеле😂пришлось спускаться вниз с 30 какого-то этажа и объяснять все им на пальцах"

"Специально карту заблокировали, чтоб на Вас посмотреть😂"

"Хорошо хоть в трусах была😂"

Напомним, что звезда "Від пацанки до панянки" Покрещук попала в руки врачей, видео не для слабонервных: "Еще операции?"

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