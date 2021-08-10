Эпатажная блогерша Анастасия Покрищук, звезда "Від пацанки до панянки", показала себя до всех операций

Как пишет Politeka.net, Анастасия завоевала широкую известность после шоу "Від пацанки до панянки". Красотка решила после проекта изменить внешность, сделав себе скулы, губы, а недавно летала в Стамбул, чтобы сделать идеальный пресс. Красотка активно ведет Инстаграам и делится с фанатами всем интересным.

В этот раз Анастасия решила продемонстрировать, как выглядела в 21 год. Для сравнения красотка добавила себя в современном виде.

"Узнали?) Справа мне 21 вроде. Но конечно же раньше было лучше. Или не?)", - написала Анастасия Покрищук.

Фанаты поставили более 14 тысяч лайков и написали комментарии:

"Лучше - золотая середина.... Цвет волос, губы и брови - как сейчас, всё остальное - как раньше", "Сейчас наамного лучше", "2 разных человека, вот это перевоплощение", "Эта девочка с картинки", "Ну, скулы чуток великоваты, а все остальное конечно огонь", "Раньше было лучше", "Без обид но на фото справа вы похожи на циганку))"

Напомним, звезда "Від пацанки до панянки" Покрещук показала себя в 18 лет до пластических операций

А еще Politeka сообщала, что "пацанка" Покрещук с дыркой "сзади" попала в неловкую ситуацию в Турции

Также Politeka писала, что Полякова "превратилась" в звезду "Від пацанки до панянки" Покрещук, увеличив скулы и губы



