Блогерка і переможниця "Холостяка" з Михайлом Заливако Анна Богдан поділилася особливим фото

Як пише Politeka.net, Анна Богдан перемогла на шоу "Холостяк". Красуня стала обраницею Михайла Заливако і зараз пара будує відносини. Анна, як і Михайло, активно веде соціальні мережі, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На нових фото Анна здалася в купальнику і окулярах, а волосся зібрала в гульку. Красуня обіймалася з Михайлом, поки той робив фотографію на тлі моря і яхти.

"Нарешті ведмедик дає можливість зробити спільне фото", - написала Анна під публікацією. Як можна зрозуміти, цей знімок був особливим, адже Заливако, мабуть, рідко дозволяв робити спільні Селфі.

"А ваші чоловіки люблять фотографуватися?",- просила Анна у фанатів.

Красуня також додала можливість вибрати Відповідь "Так"або " ні".

На другому сторіс Анна показала великий корабель з туристами.

"Як ваш настрій?", запитала Богдан.

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