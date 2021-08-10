Герой 11 сезону "Холостяка" Михайло Заливако розповів про те, який шлях пройшов, щоб отримати здорове тіло

Дуже часто Михайлу почали писати про здоров'я і питати, як йому вдалося роздобути таку хорошу форму і підтягнуте тіло. При цьому частина його аудиторії почала писати, що Михайлу просто пощастило і справа в генах.

Чоловік був чесний і сказав, що все далеко не так і багато хто просто забивають собі голову «непотрібною нісенітницею, яка заважає їм знайти себе». Так, в розділі Сторі Заливако показав кадри з того періоду, коли тільки відновлювався після хвороби і на те, щоб знайти ідеальні форми пішов не один рік.

"Ось мені 15, на яхті, всі справи. А ось на першому курсі – я здав екстерном 11-й клас і на першому курсі мені було 15 років. У 18 років я більш-менш почав висіти на турніку, але все ще був не дуже сильний. А ось в 19-20 років, Моє єдине відео з архіву, вибачте», - підписав кожен кадр Михайло.

Раніше Заливако зізнавався, що в юності переніс важку хворобу, яка нерідко призводить до смерті. У 12 років майбутньому бізнесменові поставили діагноз - геморагічний васкуліт. Це захворювання крові, яке вражає судини і внутрішні органи.

"Я лежав разом з лейкозниками у відділенні гематології. Зі мною лежали хлопці, які вмирали кожні три тижні. Я провалявся довго з цією болячкою. Ось, деякі від цієї нісенітниці вмирають", - ділився"Холостяк".